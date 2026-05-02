Сектор "Г" с мащабна организация за финала

Организираните привърженици на ЦСКА излязоха със съобщение на страницата "Трибуна Сектор Г" в социалната мрежа. От написаното става ясно, че феновете на "армейците" стягат мащабна организация за предстоящия финал за Sesame Купа на България срещу Локомотив (Пловдив).

"Армейци, утре очакваме всички вас от 17:00 часа на "Иван Асен", а около час по-късно ще потеглим заедно към Националния стадион за поредното предизвикателство, което ни предстои до края на сезона. Искаме да ви информираме, че сме започнали мащабна организация за предстоящия финал срещу кварталното отборче на Столипиново, което означава само едно - не подминавайте урните! Всяко евро прави разликата, която не спираме да демонстрираме по трибуните!Ела на стадиона, бъди един от нас! Само ЦСКА!", написаха от Северната трибуна.