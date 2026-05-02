Седалките за "Армията" са вече тук

Седалките, които ще бъдат поставени на трибуните на новия стадион на ЦСКА, вече пристигнаха. От репортаж на "Скай Пойнт" в социалната мрежа става видно, че край новото съоръжение на "червените" вече чакат палети, върху които наредени новите седалки.

Очаква се стадион "Българска армия" да бъде открит с паметно шоу през септември, като ЦСКА ще стане първият столичен отбор, който ще може да се похвали с модерен дом през XXI век.