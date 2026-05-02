  3. Алекс Николов: Трябва да извадим наяви отборния си дух, който ни липсваше в четвъртък

  • 2 май 2026 | 19:30
Националът Александър Николов коментира предстоящия втори мач от финалната серия за титлата в италианската Суперлига, след като неговият Кучине Лубе (Чивитанова) загуби тежко като гост на Сър Суса Скай (Перуджа) с 0:3 гейма в първата среща.

Алекс Николов и Лубе без шансове срещу Перуджа в първия финал

"Загубата от Перуджа няма да ни дестабилизира. Знаехме, че играем на труден терен срещу добър отбор, който дори когато не прави нищо специално, допуска много малко грешки. Във втория мач трябва да извадим наяве отборния ни дух, който ни липсваше в четвъртък, особено защото не можем да си позволим да изоставаме с две победи, а когато се изправяш срещу технически много силен отбор, е нужен силен манталитет. През последните години се възстановявахме от почти невъзможни ситуации, но сега трябва да реагираме незабавно. Нека се съсредоточим върху практическите въпроси - сервисът ни е нашето оръжие у дома. Когато започне втория мач, обаче, трябва да увеличим процента си на сервис и да го върнем на нужното нивото, за да спрем Перуджа. За да направим това, абсолютно трябва да подобрим посрещането си, поне когато Перуджа реши да не натиска от девет метра. Това може да е ключът към успеха", сподели Алекс Николов пред клубния сайт на Лубе.

Мач №2 от финалната серия е утре (3 май) от 19,00 часа българско време в залата на Лубе "Еуросуоле Форум".

