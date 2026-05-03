Владимир Алекно: Мони Николов изгражда Локомотив и ние не успяхме да му се противопоставим

Старши треньорът на волейболния Зенит (Санкт Петербург) Владимир Алекно коментира поражението от Локомотив (Новосибирск) с 0:3 в мача за бронзовите медали от руския шампионат, с което серията приключи при резултат 2-3.

„Сега определено не искам да правя никакви равносметки за първенството. Има време за това, за да бъдат те обективни. Разбира се, не това се очакваше от нас. По правило в такива случаи хората вероятно се извиняват. Пред публиката, пред ръководството. А и ние самите не очаквахме това. Трябва да признаем, че Локомотив игра по-силно и беше по-добрият отбор“, заяви Владимир Алекно.

Специалистът отличи представянето на съперника:

„Мони Николов изгражда този отбор и ние не успяхме да му се противопоставим. Затова те напълно заслужено заемат това място. А ние сме четвърти. Но все пак сме в топ четири – това също вероятно е някакъв резултат. Макар че смятам, че от четирите отбора само Динамо е доволен от представянето си.“

„С волейбола, който те предложиха, напълно заслужено носят титлата. Останалите три отбора вероятно не са очаквали такъв развой. Трябва да си направим изводите и да продължим напред“, добави той.

„Може би най-позитивното от серията с Локомотив са петте изиграни мача. Това означава, че отборът се бори, прояви характер, на моменти се получаваше, на моменти не. Но искам да повторя, че към днешна дата Локомотив е по-силен от нас. Те напълно заслужено заемат третото място“, завърши Алекно, цитиран от кореспондент на „БО Спорт“.

През миналия сезон Зенит спечели сребърните медали в руското първенство.