Световният шампион Италия с най-добрите във VNL 2026

Селекционерът на Италия Фердинандо Де Джорджи обяви състава, който ще представя страната във Волейболната лига на нациите през 2026 г. "Адзурите", които спечелиха шампионската титла на световното първенство във Филипините, стартират тазгодишното си участие в най-комерсиалния турнир на 10 юни (сряда) в канадската столица Отава срещу олимпийския шампион от Токио 2020 и Париж 2024 Франция.

В списъка са 30 състезатели. Преди почти месец Де Джорджи обяви, че две от звездите - Симоне Джанели и Алесандро Микиелето, няма да бъдат в състава на отбора за началото на надпреварата, но явно е променил решението си.

В първата седмица на Лигата на нациите (от 10 до 14 юни) освен двукратния олимпийски шампион италианците срещат Германия, Турция и САЩ.

През втората седмица на турнира - от 24 до 28 юни, "адзурите" се изправят срещу България, Украйна, Бразилия и домакините от Словения. Българските национали срещат световните шампиони на 24 юни (сряда), от 14:00 часа.

Третата седмица в Кансай (Япония) - от 15 до 20 юли, италианците излизат срещу Белгия, Япония, Аржентина и Куба.

Състав на Италия за Волейболната лига на нациите 2026:

Разпределители:

Симоне Джанели

Паоло Поро

Рикардо Сбертоли

Матия Бонинфанте

Диагонали:

Камил Рихлицки

Юри Романо

Алесандро Боволента

Томазо Гуцо

Посрещачи:

Тим Хелд

Джулио Магалини

Алесандро Микиелето

Франческо Сани

Матия Ботоло

Даниеле Лавия

Лука Поро

Томазо Икино

Матия Ориоли

Централни блокировачи:

Франческо Компарони

Лоренцо Кортезия

Джанлука Галаси

Джовани Сангинети

Роберто Русо

Пардо Мати

Андреа Труокио

Джовани Гарджуло

Леандро Моска

Либеро:

Габриеле Лауренцано

Фабио Баласо

Матео Стафорини

Доменико Паче.