Локомотив Авиа подаде официална заявка за участие в европейските клубни турнири

През новия сезон ще представяме България в турнира „Чалъндж“ и с нетърпение очакваме своето ново европейско предизвикателство. Жребият за надпреварата ще бъде изтеглен на 15 юли в Люксембург, когато ще стане ясен и първият ни съперник. В Европейската централа ще заявим нашата зала в ПУ, където да играем домакинските си срещи.



Предстоят вълнуващи мачове, нови емоции и нова възможност да защитим марката "Локомотив" на международната сцена!



Очаквайте скоро и новини по селекцията на отбора!