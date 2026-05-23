Българин ще е старши треньор на отбор от елита в Япония

Българският специалист Кристиан Михайлов ще бъде новият старши треньор на японския женски тим Аранмаре Ямагата от сезон 2026/27. Новината вече се появи в социалните мрежи, а назначението е поредна сериозна стъпка в международната кариера на младия български наставник.

Михайлов вече има опит в Япония, след като през настоящия сезон 2025/26 работи като помощник-треньор във Вореас Хокайдо. Сега той ще поеме женския Аранмаре Ямагата, който се състезава в елитната японска SV.League.

Аранмаре Ямагата е сравнително млад клуб, основан през 2015 година. Отборът е базиран в град Саката, префектура Ямагата, а домакинствата си провежда в Kokutai Gymnasium.Тимът е част от най-силното ниво на японския женски волейбол – SV.League, където се изправя срещу традиционни грандове като NEC Red Rockets, Osaka Marvelous, SAGA Hisamitsu Springs и Denso Airybees.


Последните два сезона обаче се оказаха изключително трудни за отбора. През сезон 2025/26 Аранмаре завършва на последното 14-о място с едва 3 победи и 41 загуби. Клубът очевидно търси ново начало и по-дългосрочен проект, а изборът на млад европейски треньор с международен опит показва желание за модерна методика и развитие.

Кристиан Михайлов е един от младите български треньори със сериозно международно присъствие през последните години. Той притежава най-високия лиценз на FIVB – Coaches Course Level III. Роден е на 5 май 1992 година в Германия.

