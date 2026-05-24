България започна с победа при повторния дебют на Марчело Абонданца

Женският национален отбор на България започна с победа при повторния неофициален дебют на селекционера Марчело Абонданца.

Момичетата на Абонданца се наложиха над Швеция, начело на който е бившия селекционер на България Лоренцо Мичели, с 3:1 (25:19, 27:29, 25:19, 25:17) в единствената открита контрола помежду им, играна тази вечер в зала "Христо Ботев" в София.

Преди това двата тима направиха две тренировъчни мача при закрити врати. Проверките бяха част от подготовката на "лъвиците" за тазгодишната Волейболна Лига на нациите.

В началото на следващата седмица българските волейболистки заминават за Аржентина, където ще имат две приятелски срещи с домакините, преди да се отправят за Бразилия за първия турнир от VNL.

Селекционерът Марчело Абонданца започна с Маргарита Гунчева, Микаела Стоянова, Мирослава Паскова, Александра Миланова, Борислава Съйкова, Дарина Нанева и капитана Жана Тодорова като либеро. Впоследствие в игра за България се появиха и Цветелина Илиева, Моника Кръстева, Лора Славчева, Мария Колева, Мила Пашкулева.

В първия гейм българските момичетата, водени от Марчело Абонданца, наложиха темпо, на което шведският тим не успя да отговори. България игра отлично на посрещане, което даваше разнообразни опции при организирането на атаките, а геймът бе спечелен след 25:19. Втората част започна по-добре за Швеция, като звездата на тима Изабел Хаак бе натоварена с множество топки в нападение. Шведките натрупаха солиден аванс от шест точки в средата на гейма, но постепенно, с добре подредена блокада и стабилна защита, българките успяха да спасят два сетбола при 22:24. Геймът бе решен след продължителна игра на разменени точки, в която шведките все пак изравниха резултата след 29:27.

В третата част "лъвиците" отново заиграха на нивото от първия гейм, а селекционерът Абонданца умело използва почти целия наличен състав. България поведе с 2:1 гейма след двойна блокада на Микаела Стоянова и Борислава Съйкова за 25:19. Най-силната част за българките бе четвъртият гейм, спечелен с тотално превъзходство на блокада и висока ефективност в контраатаките. Микаела Стоянова отново реализира последната точка, този път след мощна атака по правата за крайното 25:17.

Снимки: Startphoto