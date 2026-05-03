Геша: Вложиха се и бързо приключихме мача

Септември (Тервел) надигра у дома Рилци (Добрич) с 5:0. Срещата е от 29-ия кръг на Североизточната Трета лига. Георги Иванов-Геша, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Септември (Тервел) удари Рилци с лекота

„Нямаше ги пак много хора, двамата централни защитници и двамата нападатели, но успяхме да спечелим. Играхме по малко по-различен начин, но всичко беше нормално. Вложиха се и бързо приключихме мача. Всички, които бяха в групата, влязоха в игра. Доволен съм, така трябва да продължаваме“.