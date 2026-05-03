  Два автобуса фенове ще "дерат" гърла за Черно море в решаващия мач със Спартак Плевен

Два автобуса фенове ще "дерат" гърла за Черно море в решаващия мач със Спартак Плевен

  • 3 май 2026 | 11:38
Два автобуса с фенове на Черно море ще подкрепят своите любимци по време на третия решаващ мач от четвъртфиналната плейофна серия със Спартак Плевен. Срещата е утре (4 май) от 19:15 часа в зала "Арена Шумен", като се очаква мощна подкрепа за символичните домакини в двубоя.

До момента двата отбора си размениха по една домакинска победа, като сблъсъкът в Шумен ще реши и последния полуфиналист в първенството.

Черно море Тича организира безплатен транспорт за феновете до "Арена Шумен"
Припомняме ви, че "моряците" домакинстват в Шумен поради заетост на зала "Конгресна" на ДКС.

Още два отбора си гарантираха място на полуфиналите в Sesame НБЛ

Бостън и Филаделфия излизат с най-доброто в решаващата битка

Шоуто, наречено НБА! Невероятният победен изстрел на АрДжей Барет, който ще се помни още дълго!

Орландо Меджик с исторически срив в плейофите на НБА - 45 минути без кош от игра!

Спартак Плевен с хубав жест към привържениците си преди решаващия сблъсък с Черно море Тича

Черно море Тича организира безплатен транспорт за феновете до "Арена Шумен"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

11-те на Арда (Кърджали) и Черно море

Цецо Соколов пред Sportal.bg: Очаквам с нетърпение мачовете на националния отбор, виждам страхотно израстване

Веласкес е петият чужденец шампион начело на Левски

Наско Сираков вече е 12-кратен шампион с Левски

