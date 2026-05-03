Два автобуса фенове ще "дерат" гърла за Черно море в решаващия мач със Спартак Плевен

Два автобуса с фенове на Черно море ще подкрепят своите любимци по време на третия решаващ мач от четвъртфиналната плейофна серия със Спартак Плевен. Срещата е утре (4 май) от 19:15 часа в зала "Арена Шумен", като се очаква мощна подкрепа за символичните домакини в двубоя.

До момента двата отбора си размениха по една домакинска победа, като сблъсъкът в Шумен ще реши и последния полуфиналист в първенството.

Черно море Тича организира безплатен транспорт за феновете до "Арена Шумен"

Припомняме ви, че "моряците" домакинстват в Шумен поради заетост на зала "Конгресна" на ДКС.

