Решаващият сблъсък между Черно море Тича и Спартак Плевен няма да е във Варна

Решаващият трети мач от серията от четвъртфиналната фаза на плейофите в Sesame НБЛ между Черно море Тича и Спартак Плевен ще се изиграе в “Арена Шумен”. Двубоят е в понеделник от 19:15 часа.

“Моряците” домакинстваха в първия мач с плевенчани в зала “Конгресна” в ДКС във Варна. Поради невъзможност залата да бъде използвана за срещата на 4 май обаче мачът ще бъде изигран в “Арена Шумен”.

Черно море Тича спечели първата среща с 88:65, но плевенчани изравниха плейофната серия на 1-1 победи след успех с 86:74 в своята зала “Балканстрой” в петък.

