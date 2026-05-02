Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Решаващият сблъсък между Черно море Тича и Спартак Плевен няма да е във Варна

Решаващият сблъсък между Черно море Тича и Спартак Плевен няма да е във Варна

  • 2 май 2026 | 13:48
  • 374
  • 0
Решаващият трети мач от серията от четвъртфиналната фаза на плейофите в Sesame НБЛ между Черно море Тича и Спартак Плевен ще се изиграе в “Арена Шумен”. Двубоят е в понеделник от 19:15 часа.

“Моряците” домакинстваха в първия мач с плевенчани в зала “Конгресна” в ДКС във Варна. Поради невъзможност залата да бъде използвана за срещата на 4 май обаче мачът ще бъде изигран в “Арена Шумен”.

Черно море Тича спечели първата среща с 88:65, но плевенчани изравниха плейофната серия на 1-1 победи след успех с 86:74 в своята зала “Балканстрой” в петък.

Снимка: Sesame НБЛ

Следвай ни:

