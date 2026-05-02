Очаквайте на живо: Плейофите в Sesame НБЛ продължават с мачове в Ботевград и Стара Загора

  • 2 май 2026 | 18:30
Още два мача от четвъртфиналната фаза на плейофите в Sesame НБЛ ще се изиграят тази вечер.

В 19:15 ч. Берое Стара Загора приема в зала “Общинска” Рилски спортист с мисълта за задължителна победа. Тимът от Самоков надигра убедително беройци като домакин в първата среща и нов успех на шампионите ще сложи край на сезона на старозагорци.

БЕРОЕ - РИЛСКИ СПОРТИСТ - СТАТИСТИКА

В същия час Ботев Враца приема в “Арена Ботевград” Локомотив Пловдив. Врачани също се нуждаят от задължителен успех, за да изравнят серията на 1-1 победи. Играчите на Мирослав Ралчев бяха много близо до победата в зала “Сила” в първата среща, но Локомотив все пак се измъкна и си осигури ценната преднина.

БОТЕВ ВРАЦА - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - СТАТИСТИКА

