Бостън и Филаделфия излизат с най-доброто в решаващата битка

Центърът на Филаделфия 76ърс Джоел Ембийд се очаква да вземе участие в предстоящия решаващ сблъсък с Бостън Селтикс от плейофите на НБА.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг в пълни състави за решителната среща №7 от серията от първия кръг в плейофите на Източната конференция. В официалния доклад за контузени играчи са посочени само двама баскетболисти.

Гардът на Сиксърс Тайрийз Макси е с лека травма на пръста, но се очаква да играе.

Участието на центъра Джоел Ембийд е определено като "вероятно". Той не е получил нови травми и продължава да се възстановява от операция на апендицит. Самият Ембийд заяви, че се чувства отлично след шестия мач от серията.

Снимки: Gettyimages