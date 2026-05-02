Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Бостън и Филаделфия излизат с най-доброто в решаващата битка

Бостън и Филаделфия излизат с най-доброто в решаващата битка

  • 2 май 2026 | 20:11
  • 236
  • 0
Бостън и Филаделфия излизат с най-доброто в решаващата битка

Центърът на Филаделфия 76ърс Джоел Ембийд се очаква да вземе участие в предстоящия решаващ сблъсък с Бостън Селтикс от плейофите на НБА.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг в пълни състави за решителната среща №7 от серията от първия кръг в плейофите на Източната конференция. В официалния доклад за контузени играчи са посочени само двама баскетболисти.

Гардът на Сиксърс Тайрийз Макси е с лека травма на пръста, но се очаква да играе.

Участието на центъра Джоел Ембийд е определено като "вероятно". Той не е получил нови травми и продължава да се възстановява от операция на апендицит. Самият Ембийд заяви, че се чувства отлично след шестия мач от серията.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Интригуващи сблъсъци в Ботевград и Стара Загора, следете резултатите със Sportal.bg

Интригуващи сблъсъци в Ботевград и Стара Загора, следете резултатите със Sportal.bg

  • 2 май 2026 | 19:15
  • 3339
  • 0
Шоуто, наречено НБА! Невероятният победен изстрел на АрДжей Барет, който ще се помни още дълго!

Шоуто, наречено НБА! Невероятният победен изстрел на АрДжей Барет, който ще се помни още дълго!

  • 2 май 2026 | 18:58
  • 773
  • 0
Орландо Меджик с исторически срив в плейофите на НБА - 45 минути без кош от игра!

Орландо Меджик с исторически срив в плейофите на НБА - 45 минути без кош от игра!

  • 2 май 2026 | 18:00
  • 1023
  • 0
Спартак Плевен с хубав жест към привържениците си преди решаващия сблъсък с Черно море Тича

Спартак Плевен с хубав жест към привържениците си преди решаващия сблъсък с Черно море Тича

  • 2 май 2026 | 16:48
  • 655
  • 0
Черно море Тича организира безплатен транспорт за феновете до "Арена Шумен"

Черно море Тича организира безплатен транспорт за феновете до "Арена Шумен"

  • 2 май 2026 | 16:29
  • 615
  • 3
Цървена звезда загуби мач в Сърбия, а Никола Калинич подивя от ярост и едва не стигна до бой с фенове

Цървена звезда загуби мач в Сърбия, а Никола Калинич подивя от ярост и едва не стигна до бой с фенове

  • 2 май 2026 | 15:57
  • 835
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 ЦСКА 1948, Марко Дуганджич с първия си гол за "сините"

Левски 1:0 ЦСКА 1948, Марко Дуганджич с първия си гол за "сините"

  • 2 май 2026 | 20:39
  • 105533
  • 263
Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

  • 2 май 2026 | 17:54
  • 28352
  • 36
Финал №4: Нефтохимик 2:1 Левски! Следете мача ТУК!

Финал №4: Нефтохимик 2:1 Левски! Следете мача ТУК!

  • 2 май 2026 | 20:31
  • 11631
  • 3
Втора лига на живо: гол в Русе

Втора лига на живо: гол в Русе

  • 2 май 2026 | 20:20
  • 13828
  • 7
Вихрен старт за Ботев (Враца) пречупи Спартак (Варна)

Вихрен старт за Ботев (Враца) пречупи Спартак (Варна)

  • 2 май 2026 | 18:23
  • 17758
  • 21
Арсенал 3:0 Фулъм, втори гол за Гьокереш

Арсенал 3:0 Фулъм, втори гол за Гьокереш

  • 2 май 2026 | 19:30
  • 4443
  • 15