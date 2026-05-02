Шоуто, наречено НБА! Невероятният победен изстрел на АрДжей Барет, който ще се помни още дълго!

НБА постоянно радва феновете с какви ли не луди и куриозни моменти, а победната тройка на АрДжей Барет за драматичния успех на Торонто със 112:110 над Кливланд след допълнително време е поредното свидетелство за неповторимото шоу, което представлява Лигата на извънземните. Изстрелът, благодарение на който сезонът на Торонто продължава след страхотното надлъгване в мач №6 от серията между двата тима в първия кръг на плейофите на Изток, наистина ще се помни още дълго, особено ако Раптърс в крайна сметка елиминират Кавалиърс. Резултатът в серията е 3-3.

Крилото на Торонто АрДжей Барет изстреля топката зад арката секунди преди финалната сирена, а тя мина през мрежичката по най-напрегнатия и болезнен за Кавс възможен начин.

Вижте сами.

Снимки: Gettyimages