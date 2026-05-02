Черно море Тича организира безплатен транспорт за феновете до "Арена Шумен"

Черно море Тича организира безплатен транспорт за феновете си за решаващия трети мач от четвъртфиналната плейофна серия от Sesame НБЛ със Спартак Плевен, обяви варненският клуб в официалния си профил във Facebook. Двубоят е в понеделник, 4 май, като ще се играе в “Арена Шумен” и започва в 19:15 ч. Двата тима си размениха дотук по една домакинска победа.
"Безплатен транспорт за решаващия мач в Шумен!
В понеделник (04.05) клубът организира безплатен транспорт за феновете за Мач 3 – решаващият двубой от плейофите срещу Спартак Плевен.
Сборен пункт: 17:15 ч. пред зала „Христо Борисов“.
Тръгване на автобуса: 17:30 ч.
Дестинация: Арена Шумен
Елате навреме и нека направим залата зелено-бяла!”, написаха “моряците” във Facebook.
