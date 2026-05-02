Орландо Меджик с исторически срив в плейофите на НБА - 45 минути без кош от игра!

Орландо Меджик изпита сериозни затруднения в атака по време на шестия мач от серията срещу Детройт Пистънс в първия кръг на плейофите в Източната конференция на НБА. Тимът от Флорида допусна поражение с резултат 79:93, въпреки че имаше преднина от 24 точки и допусна резултатът в серията да бе изравнен на 3-3.

Според информация на ESPN Insights, "Магьосниците" са останали без отбелязана точка в продължение на цели 45 минути реално време (между 20:46 и 21:31 часа северноамериканско източно време).

Orlando went 45 minutes between made baskets, going scoreless from 8:46 PM ET to 9:31 PM ET 😳



The Magic's 23 straight misses were the most by any playoff team this century. pic.twitter.com/DwgpgEwLOM — ESPN Insights (@ESPNInsights) May 2, 2026

В този катастрофален за тях период играчите на Орландо са пропуснали 23 поредни стрелби от игра. Това представлява най-лошата подобна серия за който и да е отбор в плейофите на НБА през XXI век.

