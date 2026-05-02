Спартак Плевен с хубав жест към привържениците си преди решаващия сблъсък с Черно море Тича

  • 2 май 2026 | 16:48
Спартак Плевен обяви безплатен транспорт за феновете си до зала “Арена Шумен”, където в понеделник от 19:15 ч. ще се проведе решаващият мач №3 от плейофната серия от четвъртфиналите на Sesame НБЛ между Черно море Тича и Спартак Плевен. Резултатът в серията дотук е 1-1.

“В понеделник, 4 май ви очакваме в Арена "Шумен”. Безплатен транспорт за всички! ЗАПИШИ СЕ!”, написа в официалната си страница във Facebook плевенският клуб, обръщайки се към своите привърженици.

В отделна публикация в социалната мрежа от Спартак Плевен дават и подробности, като уточняват, че клубът е уредил автобус с 55 места, а потеглянето е в 13:00 часа, от хотел Балкан.

Снимка: Sesame НБЛ

Още от Баскетбол

Евролигата не показа милост към скандалния бос на Панатинайкос

Евролигата не показа милост към скандалния бос на Панатинайкос

  • 2 май 2026 | 14:22
  • 839
  • 0
Решаващият сблъсък между Черно море Тича и Спартак Плевен няма да е във Варна

Решаващият сблъсък между Черно море Тича и Спартак Плевен няма да е във Варна

  • 2 май 2026 | 13:48
  • 515
  • 0
Националката Карина Константинова и отборът на Келтерн спечелиха титлата на Германия

Националката Карина Константинова и отборът на Келтерн спечелиха титлата на Германия

  • 2 май 2026 | 11:40
  • 391
  • 0
Лос Анджелис Лейкърс се класира за полуфиналните плейофи в Западната конференция на НБА

Лос Анджелис Лейкърс се класира за полуфиналните плейофи в Западната конференция на НБА

  • 2 май 2026 | 09:33
  • 2296
  • 0
Ще затворят ли Рилски спортист и Локомотив Пловдив сериите срещу Берое и Ботев Враца още тази вечер?

Ще затворят ли Рилски спортист и Локомотив Пловдив сериите срещу Берое и Ботев Враца още тази вечер?

  • 2 май 2026 | 07:15
  • 5271
  • 0
Йован Попович: Защитата ни доведе до добрия резултат

Йован Попович: Защитата ни доведе до добрия резултат

  • 2 май 2026 | 00:05
  • 793
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

  • 2 май 2026 | 08:00
  • 35698
  • 333
Цветомир Найденов отиде за риба

Цветомир Найденов отиде за риба

  • 2 май 2026 | 16:53
  • 4992
  • 8
Ботев (Враца) 2:0 Спартак (Варна), два бързи гола за домакините

Ботев (Враца) 2:0 Спартак (Варна), два бързи гола за домакините

  • 2 май 2026 | 16:29
  • 6663
  • 11
Спасителната мисия на Берое върви по план след бой по Славия

Спасителната мисия на Берое върви по план след бой по Славия

  • 2 май 2026 | 15:53
  • 17340
  • 80
Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

  • 2 май 2026 | 11:40
  • 35102
  • 7
Ето с кои играчи Левски атакува титлата

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

  • 2 май 2026 | 12:14
  • 19315
  • 14