Спартак Плевен с хубав жест към привържениците си преди решаващия сблъсък с Черно море Тича

Спартак Плевен обяви безплатен транспорт за феновете си до зала “Арена Шумен”, където в понеделник от 19:15 ч. ще се проведе решаващият мач №3 от плейофната серия от четвъртфиналите на Sesame НБЛ между Черно море Тича и Спартак Плевен. Резултатът в серията дотук е 1-1.

“В понеделник, 4 май ви очакваме в Арена "Шумен”. Безплатен транспорт за всички! ЗАПИШИ СЕ!”, написа в официалната си страница във Facebook плевенският клуб, обръщайки се към своите привърженици.

В отделна публикация в социалната мрежа от Спартак Плевен дават и подробности, като уточняват, че клубът е уредил автобус с 55 места, а потеглянето е в 13:00 часа, от хотел Балкан.

Снимка: Sesame НБЛ