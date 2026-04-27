Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марек
  3. Наставникът на Марек: Наложи се на полувремето да повишим тон

  • 27 апр 2026 | 15:15
  • 209
  • 0
Старши треньорът на Марек Анжело Кючуков отново коментира по емоционален начин мач на отбора – победата с 2:1 срещу Беласица на стадион „Бончук“.

„Знаехме, че мачът ще бъде много тежък, защото Беласица не са слаб отбор. За това цяла седмица повтаряхме да не ги подценяваме, да не гледаме, че са на последно място. Но точно това се получи първите 45 минути. Наложи се на полувремето да си повишим тон. И при момчетата, и при мен се събра много напрежение. Играта не беше добра, важното е, че взехме трите точки“, каза Кючуков.

„Второто полувреме имахме надмощие. Но първото полувреме ни е най-слабото, откакто съм начело на отбора. Мислехме, че Беласица сами ще се бият, а имат добри изпълнители като Карачанаков и Тони Тасев. И късметът ни помогна, но не показахме това, което можем да играем. Все пак момчетата са много отговорни и се видя, че има мъже в тази съблекалня“, допълни наставникът.

„Играем всеки мач за победа, мисля, че ни трябва още една победа, за да сме по-спокойни в класирането. Дай Боже още следващия мач с Пирин да постигнем добър резултат. Но напрежението е голямо, защото Марек ако изпадне, ще настане някаква трагедия тук в Дупница“, категоричен е Анжело Кючуков.

„Не гледаме другите резултати, гледаме си само Марек. Сами трябва да излезем от тази ситуация. С Беласица се получи дерби. С тях играем доста трудно, и в „А“ група е било така. Нямаше много футболни достойнства, важното е, че прибавихме три точки“, завърши старши треньорът на Марек.

Следвай ни:

Водещи Новини

