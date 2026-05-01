Ханзи Флик: Горд съм с успехите на Барселона, но трябва да сме още по-силни

Барселона е на крачка от титлата в Испания, като може да триумфира още идния уикенд. Отборът води с 11 точки пред Реал Мадрид при оставащи пет кръга и има вероятност още в неделя да празнува в зависимост от изхода на мачовете на двата тима. В събота вечер (22:00 часа) “блаугранас” гостуват на Осасуна, а 24 часа по-късно Реал излиза срещу Еспаньол в каталунската столица. На всичко отгоре след седмица - на 9 май - е Ел Класико на “Камп Ноу”.

Ето какво заяви наставникът на Барса Ханзи Флик по различни теми преди сблъсъка с Осасуна.

Мачът в Памплона

Мислим само за този двубой – трябва да го спечелим. Помня загубата (2:4) ни там през миналия сезон. Тогава направихме много промени в състава и това няма да се случи утре. Искам да си свършим работата. Важно е да изиграем срещата добре – изправяме се срещу опитен отбор, който има страхотен нападател в лицето на Анте Будимир. Играем на отличен стадион. Трябва да се представим силно, както беше в срещата с Хетафе. В добра форма сме.

Втора поредна титла

Хората го оценяват на улицата – това е фантастично. Благодарен съм. За мен е чест. Когато си треньор на клуб като Барса, целта е да печелиш трофеи. Атмосферата е отлична. Може да имаш най-добрите играчи, но за да печелиш титли, трябва да имаш най-добрия отбор. За трофеи е нужен най-добрият колектив. Радва ме начинът, по който момчетата дават всичко за този клуб. Обстановката е страхотна. Всички членове са зад клуба. Движим се като едно цяло, дори когато губим. Това много ме впечатлява. Оценяват начина, по който играем, и че даваме всичко. Това ме кара да се гордея, но трябва да продължим да се развиваме и подобряваме. Сезонът обаче още не е приключил – засега сме спечелили само една титла.

Шампионската лига

Барселона е на нужното ниво да се конкурира с другите. Гледах полуфиналите тази седмица и им се насладих, но нищо повече. Не искам да мисля за това. Не си губя времето, защото е нещо минало.

Ламин Ямал

В контакт сме с лекарите на националния отбор, както и със селекционера. Той се възстановява добре и ще бъде на Световното първенство – това е, което иска.

Рафиня

Контузиите се случват. Той винаги дава 100% – в мачовете и в тренировките. Важно е, че се завърна. Той е един от капитаните, носи позитивизъм… важно е да е обратно. Ще видим утре (дали ще играе - бел.ред.).

Бъдещето на Левандовски

Разговаряхме с него, но това си остава между нас. Фокусирани сме върху оставащите двубои. Когато сезонът приключи, ще видим какво ще се случи.

Можете ли да завършите със 100 точки

Фокусирани сме върху следващия мач, но искаме да спечелим всички. Числата не са моята сила. Би било перфектно да ги вземем всички, но съперниците са трудни. Трябва да се учим от грешките – това е нашият подход и манталитет. Доволен съм от видяното в тренировките. Играчите са концентрирани.

Флик прие предложението на Барселона - може да остане още три години