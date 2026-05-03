Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Антонели: Този уикенд е по-труден за нас

Антонели: Този уикенд е по-труден за нас

  • 3 май 2026 | 00:53
  • 250
  • 0
Антонели: Този уикенд е по-труден за нас

Андреа Кими Антонели спечели своя трети пореден полпозишън във Формула 1, след като триумфира в квалификацията преди надпреварата за Гран При на Маями.

След нейния край италианецът призна, че уикендът във Флорида е по-труден за Мерцедес, тъй като Сребърните стрели не направиха почти никакви подобрения по своята кола по време на петседмичната априлска пауза. Все пак отборът от Бракли прави всичко възможно, за да максимизира потенциала си и именно това позволи на Антонели да се пребори за полпозишъна, който дойде след много трудния спринт за италианеца.

Кими Антонели разби конкуренцията и грабна трети пореден полпозишън във Формула 1
Кими Антонели разби конкуренцията и грабна трети пореден полпозишън във Формула 1

„Страхотно е отново да съм на полпозишъна. Беше труден старт на деня със спринта, който не се разви в наша полза, но съм доволен със съвземането. Малко се развълнувах в началото на последната обиколка в Q3, но първата беше достатъчно добра и съм наистина доволен.

„Надявам се утре да имам магически старта. Би било хубаво да не загубя нито една позиция, ще дадем най-доброто от себе си. Този уикенд е по-труден за нас, но ние оставаме събрани и максимизираме нашето представяне, така че аз съм доволен“, каза лидерът в световния шампионат.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Ландо Норис: Хубаво е да се върна на най-високото стъпало!

Ландо Норис: Хубаво е да се върна на най-високото стъпало!

  • 2 май 2026 | 20:29
  • 733
  • 1
Оскар Пиастри: Като цяло съм удовлетворен

Оскар Пиастри: Като цяло съм удовлетворен

  • 2 май 2026 | 20:21
  • 1091
  • 0
Шарл Леклер: Не съм доволен от третото място

Шарл Леклер: Не съм доволен от третото място

  • 2 май 2026 | 20:16
  • 1195
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 20:00
  • 3062
  • 1
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 19:59
  • 1202
  • 0
Шампионско каране и триумф за Ландо Норис в спринта в Маями

Шампионско каране и триумф за Ландо Норис в спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 19:41
  • 11129
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 229538
  • 859
Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

  • 2 май 2026 | 21:44
  • 12442
  • 43
Левски: Титлата се завърна у дома

Левски: Титлата се завърна у дома

  • 2 май 2026 | 21:30
  • 14501
  • 52
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

  • 2 май 2026 | 21:17
  • 32838
  • 29
Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

  • 2 май 2026 | 23:56
  • 11587
  • 136
Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

  • 2 май 2026 | 17:54
  • 48301
  • 54