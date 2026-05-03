Антонели: Този уикенд е по-труден за нас

Андреа Кими Антонели спечели своя трети пореден полпозишън във Формула 1, след като триумфира в квалификацията преди надпреварата за Гран При на Маями.

GRANDE KIMI! 👏👏 POLE IN MIAMI 🌴🏖️ pic.twitter.com/3Oc5Cx5fIT — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 2, 2026

След нейния край италианецът призна, че уикендът във Флорида е по-труден за Мерцедес, тъй като Сребърните стрели не направиха почти никакви подобрения по своята кола по време на петседмичната априлска пауза. Все пак отборът от Бракли прави всичко възможно, за да максимизира потенциала си и именно това позволи на Антонели да се пребори за полпозишъна, който дойде след много трудния спринт за италианеца.

„Страхотно е отново да съм на полпозишъна. Беше труден старт на деня със спринта, който не се разви в наша полза, но съм доволен със съвземането. Малко се развълнувах в началото на последната обиколка в Q3, но първата беше достатъчно добра и съм наистина доволен.



„Надявам се утре да имам магически старта. Би било хубаво да не загубя нито една позиция, ще дадем най-доброто от себе си. Този уикенд е по-труден за нас, но ние оставаме събрани и максимизираме нашето представяне, така че аз съм доволен“, каза лидерът в световния шампионат.

