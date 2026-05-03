Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Леклер: Бях на лимита, вятърът се менеше постоянно

Леклер: Бях на лимита, вятърът се менеше постоянно

  • 3 май 2026 | 00:28
  • 399
  • 0
Леклер: Бях на лимита, вятърът се менеше постоянно

Шарл Леклер най-накрая успя да влезе в топ 3 в квалификация за състезание във Формула 1 през 2026 година, класирайки се точно трети на старта за Гран При на Маями.

Пилотът на Ферари заяви след квалификацията, че е доволен от този си резултат и подчерта, че той е постигнат в доста сложни условия на постоянно менящ се вятър. Това е променяло драстично поведението на колите от една обиколка в следващата и за пилотите е било трудно да сглобят един чист тур.

Кими Антонели разби конкуренцията и грабна трети пореден полпозишън във Формула 1
Кими Антонели разби конкуренцията и грабна трети пореден полпозишън във Формула 1

„Бях на лимита. Просто не бяхме достатъчно бързи днес и този уикенд. Донесохме значителен пакет, който ни помага, но все още има неща, които трябва да подобрим малко.

„Беше много сложна квалификация. Вятърът се променяше малко между всяко излизане, така че колата се държеше различно, особено в завои 11 и 12. Там разликата между обиколките беше огромна, така че ще трудно да контролираме това и да сглобим една обиколка.

„Третото място е добра стартова позиция и аз гледам напред към утрешния ден. Изглежда ще е мокро. Колко точно и кога все още не е определено, но аз мисля, че ще е мокро състезание“, заяви пилотът на Ферари.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ландо Норис: Хубаво е да се върна на най-високото стъпало!

Ландо Норис: Хубаво е да се върна на най-високото стъпало!

  • 2 май 2026 | 20:29
  • 733
  • 1
Оскар Пиастри: Като цяло съм удовлетворен

Оскар Пиастри: Като цяло съм удовлетворен

  • 2 май 2026 | 20:21
  • 1091
  • 0
Шарл Леклер: Не съм доволен от третото място

Шарл Леклер: Не съм доволен от третото място

  • 2 май 2026 | 20:16
  • 1195
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 20:00
  • 3061
  • 1
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 19:59
  • 1202
  • 0
Шампионско каране и триумф за Ландо Норис в спринта в Маями

Шампионско каране и триумф за Ландо Норис в спринта в Маями

  • 2 май 2026 | 19:41
  • 11129
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 229528
  • 859
Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

  • 2 май 2026 | 21:44
  • 12437
  • 43
Левски: Титлата се завърна у дома

Левски: Титлата се завърна у дома

  • 2 май 2026 | 21:30
  • 14496
  • 52
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

  • 2 май 2026 | 21:17
  • 32837
  • 29
Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

  • 2 май 2026 | 23:56
  • 11583
  • 136
Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

  • 2 май 2026 | 17:54
  • 48296
  • 54