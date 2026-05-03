Леклер: Бях на лимита, вятърът се менеше постоянно

Шарл Леклер най-накрая успя да влезе в топ 3 в квалификация за състезание във Формула 1 през 2026 година, класирайки се точно трети на старта за Гран При на Маями.

Пилотът на Ферари заяви след квалификацията, че е доволен от този си резултат и подчерта, че той е постигнат в доста сложни условия на постоянно менящ се вятър. Това е променяло драстично поведението на колите от една обиколка в следващата и за пилотите е било трудно да сглобят един чист тур.

„Бях на лимита. Просто не бяхме достатъчно бързи днес и този уикенд. Донесохме значителен пакет, който ни помага, но все още има неща, които трябва да подобрим малко.



„Беше много сложна квалификация. Вятърът се променяше малко между всяко излизане, така че колата се държеше различно, особено в завои 11 и 12. Там разликата между обиколките беше огромна, така че ще трудно да контролираме това и да сглобим една обиколка.



„Третото място е добра стартова позиция и аз гледам напред към утрешния ден. Изглежда ще е мокро. Колко точно и кога все още не е определено, но аз мисля, че ще е мокро състезание“, заяви пилотът на Ферари.

