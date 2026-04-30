  3. Живко Желев: Утвърдиха се сред най-стабилните

Живко Желев: Утвърдиха се сред най-стабилните

  • 30 апр 2026 | 10:53
  • 234
  • 0

ОФК Хасково приема в събота едноименния тим на Ямбол. Срещата е от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Вече втори пореден сезон, Ямбол се утвърждава сред най-стабилните отбори в групата. Видно е, че има голям потенциал. Това им дава увереност. Не сме притеснени. Победихме ги през есента. Ще се опитаме да го направим отново. Вече в четири мача не сме допускали гол в нашата врата. Надявам се да продължим  по същия начин. Вече показахме, че можем да играем успешно с най-добрите. Във всеки следващ двубой ще даваме възможност на младите в нашия отбор за да трупат опит“, коментира пред Sportal.bg треньорът на хасковския състав Живко Желев.

