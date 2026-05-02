Антонели: За първи път направих всичко както трябва да старта, но...

  • 2 май 2026 | 20:40
  • 144
  • 0
Андреа Кими Антонели направи поредния си слаб старт от началото на сезон 2026 по време на днешния спринт в Маями.

В него италианецът потегли от втората позиция, но още преди спирането за първия завой беше изпреварен от Оскар Пиастри и Джордж Ръсел, а опит за атака направи и Джордж Ръсел. Все пак Антонели успя да задържи съотборника си за да себе си, но по-късно загуби две позиции след финала заради наказание от 5 секунди, което му беше дадено за прекомерно много излизания извън границите на трасето.

Пред Sky Sports F1 пилотът на Мерцедес коментира спринта си и каза, че е изпълнил всички процедури преди старта както трябва, но въпреки това е потеглил зле. Той също така обясни и причината за грешките в хода на дистанцията, които му донесоха 5-секундната санкция.

Шампионско каране и триумф за Ландо Норис в спринта в Маями

„От моя страна за първи път аз изпълних всички процедури преди старта правилно. Трябва да проверим какво се случи. Сцеплението беше много ниско, може би по-ниско, отколкото очаквахме.

„След това аз бях ядосан и дори не карах добре. Допуснах доста грешки и бях наказан, което трябва да избягвам. Този уикенд е по-труден, но това беше очаквано с всички подобрения, които другите направиха. Ние просто трябва да максимизираме резултата и сега се фокусираме върху квалификацията“, каза Антонели.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
Снимки: Gettyimages

