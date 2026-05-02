Гицов подписа нов договор в Турция

Александър Гицов ще остане в турския Фатих Карагюмрук и през следващия сезон, научи Sportal.bg. Родният специалист е помощник треньор на сърбина Александър Станойевич в състава от Истанбул, като наставникът и неговият щаб подписаха договор за още един сезон.

Отборът почти сигурно ще изпадне от Сюперлиг, но ръководството е останало доволно от свършената работа в тежката ситуация и гласува доверие на Станойевич и неговия екип и за следващата година, като целта ще е завръщане в елита на Турция.