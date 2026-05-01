ФИА има план как да процедира, ако времето в Маями се влоши

През последните дни усилено се заговори, че надпреварата за Гран При на Маями може и да не се проведе, ако прогнозите за времето се сбъднат и в неделя има гръмотевични бури в близост до пистата.

Според законите в САЩ това ще наложи спирането на всякакви събития на пистата и евакуирането на всички фенове от трибуните, докато условията не се подобрят. От ФИА обаче заявиха, че има план за действие, ако прогнозите на синоптиците се сбъднат, който ще позволи провеждането на събитието.

„Ние следим отблизо прогнозата за времето за уикенда. През миналата година се изправихме пред подобен сценарий за Маями със заплахата от гръмотевични бури. Имаме резервен план, който ще активираме, ако се налага, за да минимизираме забавянето на програмата на пистата“, заяви говорител на ФИА за racingnews365.com.

За момента не се планира промяна на програмата на състезателния уикенд, каквато имаше в Бразилия през 2024 година. Тогава стартът на състезанието беше изтеглен с 90 минути по-рано от предвиденото, за да се гарантира по-голям прозорец за провеждането на надпреварата на „Интерлагос“.

