Дренажът на пистата в Маями притеснява Верстапен

Предвид очакванията за дъжд в неделната Гран При на Маями четирикратният световен шампион Макс Верстапен сподели своите резервации към ефективността на дренажната система на пистата, която е изградена на паркингите около стадиона „Хард Рок“.

През миналата година дренажната система беше подложена на първия си по-сериозен тест в хода на състезателен уикенд, тъй като преди началото на спринта се изсипа проливен дъжд. Тогава водата наистина се задържа по-дълго от желаното върху пистата, което доведе до образуването на локви и забавянето на старта на спринтовата надпревара.

ФИА обеща бързи мерки относно очакваното лошо време в Маями

„Мисля, че дренажът на паркинга тук е малко по-труден. Миналата година видяхме колко дълбоки локви имаше в опознавателните обиколки преди спринта. Можем само да спекулираме сега, просто трябва да изчакаме и да видим как ще е в неделя“, каза Верстапен пред репортерите в Маями.

Снимки: Gettyimages