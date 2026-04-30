»
ФИА обеща бързи мерки относно очакваното лошо време в Маями

  • 30 апр 2026 | 22:08
ФИА обърна специално внимание на очакваното лошо време в неделя, което може да причини прекъсвания на Гран При на Маями, когато се очакват гръмотевични бури и силни превалявания.

Прогнозата за времето сочи, че в петък и събота времето ще е хубаво и ще се запази слънчево, но неделята се очаква да е съвсем различна. Метеоролозите очакват гръмотевични бури и силен дъжд точно преди старта на състезанието.

Макларън демонстрира уникални болиди в Маями

В Щатите има закон, според който в такива ситуации трябва да се спре провеждането на значимо събитие на открито плюс отвеждането на публиката от трибуните. А и медицинският хеликоптер не може да излети при такива условия, което е допълнително усложнение.

В Щатите има закон, който може да спре Гран При на Маями при дъжд

„Ние следим внимателно прогнозата за времето този уикенд – заяви говорител на ФИА. – Миналата година имахме сходна ситуация в Маями, когато имаше опасност от гръмотевична буря, ние имаме план за ситуацията, който ще активираме, за да минимизираме прекъсванията на програмата на пистата.“

Според непотвърдена информация, във ФИА са уверени, че Гран При на Маями ще може да се проведе по график в неделя, но също така има и готовност стартът на надпреварата да бъде преместен, както стана в Бразилия през 2024.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1
