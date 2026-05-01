Маями е статистически най-слабото състезание на Люис Хамилтън

В своята кариера във Формула 1 Люис Хамилтън се е състезавал на общо 38 различни писти, като на цели 31 от тях седемкратният световен шампион има по поне една победа.

Седемте трасета, на които британецът няма нито една победа, са: „Маникур“ във Франция, „Йеонгам“ в Южна Корея, „Буд“, в Индия, „Зандвоорт“ в Нидерландия и градските писти във Валенсия, Лас Вегас и Маями. От тези седем трасета статистически най-слабото за настоящия пилот на Ферари е това в Маями, където той никога не се е класирал в топ 5 в състезание.

Шарл Леклер с песимистична прогноза за подобренията на Ферари в Маями

В своите четири участия в Южна Флорида Хамилтън има три шести с Мерцедес през 2022, 2023 и 2024, а преди 12 месеца той финишира осми с Ферари. Единствената друга писта, на която седемкратният шампион не е стъпвал на подиума, е „Буд“, където обаче той поне има едно влизане в топ 5 с четвъртото си място от 2012 година с Макларън. На всички други трасета, на които Хамилтън никога не е печелил, той се е качвал на подиума поне веднъж.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

Снимки: Gettyimages