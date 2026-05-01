Шарл Леклер с песимистична прогноза за подобренията на Ферари в Маями

  1 май 2026 | 16:27
Шарл Леклер не вярва, че големият пакет с подобрения, който Ферари ще въведе по SF-26 в Гран При на Маями, ще бъде достатъчен, за да могат той и съотборникът му Люис Хамилтън да се конкурират с екипа на Мерцедес.

Черните кончета, както и почти всички други екипи, използваха априлската пауза, за да подготвят множество нови компоненти за своите коли преди четвъртия кръг за сезона във Формула 1. Пред медиите в Маями Леклер коментира подобреният на Ферари и каза, че те няма да са достатъчни за Скудерията да догони Мерцедес, но монегаскът се надява поне с тях Черните кончета да дръпнат малко пред Макларън.

„Ще бъде доста нестандартно да видим толкова много подобрения сред толкова много отбори на този етап от сезона с нови правила, но това се дължи на петседмичната пауза. Почти сигурен съм, че повечето отбори ще имат нещо близо до нова кола тук. Дали това ще промени драстично разпределението на силите, което видяхме от началото на годината? Съмнявам се.

„Разликите между отделните отборите могат да станат по-големи или по-малки, но не знам. Поне за нас, Макларън бяха много близо в последното състезание и аз смятам, че този пакет ще направи разлика, надявам се в наша полза.

„Но, когато говорим за настигане на Мерцедес, те бяха твърде пред нас, за да ги настигнем само с това, което носим тук“, каза Леклер.

„Ще бъде интересно. Мисля, че това уикенд ще бъде важен за бъдещото развитие, защото ще намерим нови посоки за развитие и нови неща, които да разгледаме след уикенда, щом анализираме всичко, което другите отбори са донесли тук“, добави още пилотът на Ферари.

Снимки: Gettyimages

