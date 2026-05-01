"Крусибъл" зове: магическият възел не се разплита

Шон Мърфи (Магьосника) навакса изоставане от 6:8 и изравни срещу Джон Хигинс (Вълшебника от Уишоу) до 8:8 след две сесии от техния полуфинал на Световното първенство по снукър.

"Крусибъл" зове: нов китаец се протяга към финала

Битката между двама от гигантите на снукъра изглежда върви към оспорван финал, тъй като досега никой не успява да се откъсне. Днес Хигинс направи серия от характерни за него разчиствания и поведе, но Мърфи завърши сесията силно, за да се върне до равенство.

Двамата подновяват тази вечер от 21 часа за още осем фрейма, а заключителната част е в събота от 16:30 ч. Първият, който стигне до 17 фрейма, ще срещне У Идзъ или Марк Алън на финала.

"Крусибъл" зове: Хигинс навакса пасив срещу Мърфи

Четирикратният шампион Хигинс играе своя 100-тен мач в „Крусибъл“ — единствено Рони О’Съливан е пред него със 109. Победа би изпратила 50-годишния шотландец на финал за девети път, с което би изравнил рекорда на Стивън Хендри. Мърфи вдигна трофея през 2005 г. на 22-годишна възраст и се стреми да достигне до финала за пети път.

След като тази сутрин започнаха при 4:4, англичанинът Мърфи получи първия шанс в откриващия фрейм и направи 49 точки, преди да пропусне черна при опит да разпръсне групата от червени. Хигинс се възползва с клиърънс от 72. Брейк от 88 върна Мърфи до 5:5, след което серия от 67 помогна на Хигинс отново да поведе.

Дванадесетият фрейм отиде на сметката на Мърфи с най-висока серия от 47, а в 13-тия той водеше с 44-12, когато опита рискована комбинация към среден джоб, която удари далечната челюст. Още един отличен клиърънс — този път от 57 — изведе Хигинс напред със 7:6, а в 14-тия фрейм той изоставаше с 0-34, когато реализира великолепна далечна червена, за да изгради брейк от 86 и да поведе с два фрейма.

Световният №5 Хигинс получи нужния му снукър по последната червена в 15-ия фрейм, но трябваше да играе сейфти по зелената, а Мърфи я вкара от дистанция за 8:7. В последния фрейм от сесията Магьосника пропусна розова към среден джоб, когато водеше с 35-14, и Хигинс получи шанс да разчисти масата, но трудната предпоследна червена, играна с дълъг рест, остана навън. Световният №8 Мърфи добави нужните точки, за да изравни мача.