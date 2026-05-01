"Крусибъл" зове: нов китаец се протяга към финала

  • 1 май 2026 | 13:06
У Идзъ продължи да впечатлява на Световното първенство по снукър, след като поведе с 6:2 срещу Марк Алън в първата сесия от техния полуфинал.

"Крусибъл" зове: Хигинс навакса пасив срещу Мърфи

Китайският 22-годишен У никога преди този месец не беше печелил мач в „Крусибъл“, но в страхотната си серия елиминира Лей Пейфан, Марк Селби и Хосеин Вафаей, а сега има предимство срещу Алън в битката за място на финала. Той се стреми да повтори постижението на Джао Синтонг, който преди година стана първият играч от Китай, вдигнал трофея. У може да стане и вторият най-млад шампион в историята след Стивън Хендри, който беше на 21 години през 1990 г.

Алън от Северна Ирландия играе в своя трети полуфинал в Шефилд, след като загуби първия срещу Джон Хигинс през 2009 г., а втория — срещу Селби през 2023 г. Най-голямата му амбиция е да спечели световната титла, но 40-годишният състезател ще трябва да навакса ранен пасив. Той изоставаше с 2:5 в първия кръг срещу Джанг Анда и с 4:7 срещу Бари Хоукинс на четвъртфиналите, така че ще запази увереност, че отново може да се върне в мача.

У спечели откриващия фрейм с брейк от 77 точки. Във втория Алън беше на серия от 59, когато не успя да вкара трудна черна към горен ъглов джоб, а съперникът му открадна фрейма с отличен клиърънс от 55. Алън отвърна със серия от 91 в третия, а след това доминира в четвъртия за 2:2. В следващия фрейм Алън имаше шанс да разчисти масата, след като изоставаше с 0:61, но пропусна третата червена преди края при серия от 28. Всичко се реши в сейфти битка по последната червена, а У реализира тънък кът към среден джоб, за да си върне водачеството.

Световният номер 10 У, който е четвъртият играч от континентален Китай, достигнал полуфиналите в „Крусибъл“ след Джао, Дин Дзюнхуей и Съ Дзяхуей, вдигна темпото с брейкове от 78 и 64 за 5:2. В последния фрейм за вечерта Алън беше на 42, когато пропусна черна към горен ъглов джоб. По-късно У имаше късмет да направи случаен снукър зад синята, след като не успя да вкара предпоследната червена, а от последвалия шанс увеличи аванса си на четири фрейма.

"Крусибъл" зове: някой ще стигне финала за първи път

Двамата ще изиграят още осем фрейма в петък от 16:30 ч., след това още осем в събота от 12:00 ч., а остатъкът от мача е в събота от 21:00 ч. Първият, който стигне до 17 фрейма, ще се класира за финала, където ще срещне Шон Мърфи или Джон Хигинс.

