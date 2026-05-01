"Крусибъл" зове: Хигинс навакса пасив срещу Мърфи

Джон Хигинс навакса изоставане от 1:3 срещу Шон Мърфи и изравни до 4:4 след първата сесия от техния полуфинал на Световното първенство по снукър. Първият, който стигне до 17 фрейма, ще се класира за финала в „Крусибъл“, където ще срещне Марк Алън или У Идзъ.

Хигинс премина през тежка битка с Нийл Робъртсън, когото победи с 13:10 на четвъртфиналите снощи, така че вероятно може да е доволен, че излезе от първата сесия днес при равен резултат и с възможност да си почине преди потенциални 16 фрейма в петък.

Легендарният шотландец играе в своя 12-ти полуфинал в Шефилд; само Рони О’Съливан има повече — 14. Шампион през 1998, 2007, 2009 и 2011 г., той преследва пета световна титла, а сега играе своя мач номер 100 в „Крусибъл“. Само 19 дни преди да навърши 51 години, Хигинс се стреми да подобри собствения си рекорд като най-възрастния финалист в турнир от Тройната корона — рекорд, който постави на „Мастърс“ през януари, когато загуби от Кайрън Уилсън.

Мърфи играе в своя шести полуфинал в „Крусибъл“ и е спечелил четири от предишните пет. Той вдигна трофея през 2005 г., когато беше само на 22 години, а след това беше финалист срещу Хигинс през 2009 г., срещу Стюарт Бингам през 2015 г. и срещу Марк Селби през 2021 г. Ако сега спечели титлата, 43-годишният Мърфи ще постави нов рекорд за най-голяма разлика между първа и втора световна титла.

Мърфи спечели откриващия фрейм с брейкове от 42 и 68, а във втория водеше с 27:21, когато пропусна черна към горен ъглов джоб. По-късно Хигинс направи серия от 36 за 1:1. В третия фрейм Хигинс от Уишоу изоставаше с 24:28, когато трудна червена към горен ъглов джоб остана в челюстите, а Мърфи си върна преднината със серия от 69. След това той реализира шестия си сенчъри брейк в турнира — точно 100 точки — за 3:1.

След паузата Хигинс измъкна оспорвания и накъсан пети фрейм, а в следващия изоставаше с 24:41, когато вкара отлична далечна топка по третата червена преди края и направи серия от 39 за 3:3. Той имаше шанс за точкова серия и в седмия фрейм, но при пасив от 15:37 изгуби позиция, след което пропусна рискована комбинация, подарявайки на Мърфи възможност да добави 34 точки и отново да поведе. В последния фрейм от сесията Хигинс направи 40, преди да загуби позиция, но се върна на масата с далечна червена и добави още 50, за да изравни мача.

Двамата се завръщат в петък от 12:00 ч. за още осем фрейма, след което ще изиграят още осем в петък от 21:00 ч., а заключителната сесия е в събота от 16:30 ч.