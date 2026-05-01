  3. Григор Димитров се отказа от участие на "Мастърс"-а в Рим

Григор Димитров се отказа от участие на "Мастърс"-а в Рим

  • 1 май 2026 | 14:38
Григор Димитров се отказа от участие на "Мастърс"-а в Рим

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров е взел решение да не участва в квалификациите на "Мастърс"-а в Рим. Това стана ясно от последните списъци за пресявките на големия турнир в италианската столица, които започват в понеделник.

Гришо ще играе на турнира от сериите "Чалънджър" в Бордо на 12 май и хипотетично той беше в плановете му дори в съчетание с Рим. Сега обаче очевидно българинът е решил да се съсредоточи изцяло върху надпреварата във Франция, където вероятно също ще влезе с "уайлд кард".

Не е ясно дали Димитров не би се включил в друг "Чалънджър" през следващата седмица - в периода 4-10 май в Европа се провежда един турнир в италианския курорт Франкавила ал Маре.

