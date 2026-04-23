Григор започва похода си в Мадрид

Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров започва днес похода си на турнира на клей от сериите “Мастърс 1000” в Мадрид. Надпреварата в испанската столица е с награден фонд 8,23 милиона евро.

На старта 34-годишният хасковлия, който се срина до 137-ото място в световната ранглиста ще се изправи срещу парагвайския квалификант Адолфо Даниел Вайехо. Мачът им е трети в програмата на централния корт „Маноло Сантана“ и се очаква да започне около 15:00 часа българско време. Преди него там ще се изиграят двубоите Елина Свитолина - Анна Бондар и Жауме Мунар - Александър Шевченко.

Това ще бъде първи сблъсък на корта между бившия №3 в света Григор Димитров и 21-годишния Вайехо, който заема 96-о място в световната ранглиста - неговият най-добър ранкинг до момента. Парагваецът премина успешно през ситото на квалификациите, отстранявайки последователно представителя на домакините Педро Мартинес с 6:3, 6:1 и над Енрике Роча (Португалия) с 6:1, 4:6, 6:2.

Адолфо Даниел Вайехо започва да играе тенис на 6-годишна възраст в столицата на Парагвай - Асунсион, която е и негов роден град. Двамата му братя играят колежански тенис в САЩ. Самият той беше спаринг партньор на участниците във Финалите на АТР през 2022 г.

Тренира в Академията на Рафаел Надал от 2022 до 2023 година. Спечелва първата си титла на ниво “Чаланджър” през март 2024 година в Бразилия. На 19-години Вайехо става най-младият парагвайски тенисист, спечелил трофей от ATP Challenger Tour.

Негов треньор е аржентинецът Андрес Шнайтер, бивш специалист на двойки. Двамата са тандем от юли 2025 г. В миналото Шнайтер е бил треньор на Мариано Пуерта, който под негово ръководство стигна до финала на “Ролан Гарос” през 2005 г., но и даде положителна проба за допинг. По-късно Шнайтер изведе Кристиан Гарин до четири титли в АТР Тур.

2013 Madrid 2nd Round:



Grigor Dimitrov def. (1)Novak Djokovic 7-6(6), 6-7(8), 6-3



Lasting 3 hours and 5 minutes, Dimitrov got his 1st win over a World #1. He was ranked 28th.



Djokovic, the 2011 champion, suffered his earliest Madrid loss since it moved to this location in 2009 pic.twitter.com/ypbW2CUZAx — Tennis Historian (@HistorianTennis) April 22, 2026

Григор Димитров от своя страна е четвъртфиналист на турнира в Мадрид през 2015 година, а през миналия сезон достигна до четвъртия кръг. Първата ракета на България попадна в най-долната четвърт на схемата, където е вторият поставен Александър Зверев от Германия. При успех в първия кръг Димитров ще се изправи срещу поставения под №17 Лърнър Тиен от САЩ. Българинът се нуждае от добро представяне, защото ранна загуба в испанската столица ще означава изпадане от първите 150 в света.