Плейофите в Евролигата продължават с три мача тази вечер

1/4-финалната фаза от плейофите в Евролигата продължава тази вечер с три мача, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

От 20:45 часа Фенербахче приема Жалгирис в Истанбул. Турският гранд води с 1-0 победи в серията, след като в първия мач победи с 89-78 своя съперник.

В 21:00 часа е двубоят между Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си и Монако в Пирея. Гръцкият гранд записа успеха с 91-70 в първия сблъсък между двата отбора.

В последния мач за вечерта, от 21:45 часа Панатинайкос гостува на Валенсия в Испания. "Детелините" водят с 1-0 в серията, след 68-67 в среща №1 от серията.

Снимки: Gettyimages