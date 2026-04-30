"Крусибъл" зове: някой ще стигне финала за първи път

У Идзъ, който преди тази година никога не беше печелил мач в „Крусибъл“, продължи великолепния си поход на Световното първенство, след като победи Хосеин Вафаей с 13-8 и си осигури полуфинал срещу Марк Алън.

Подходът на У напомня на шампионския поход на Джао Синтонг от миналия сезон — с привидно безстрашна нагласа, която го прави опасен за всеки съперник. Показвайки чудесна игра от дистанция и плавно точкуване, 22-годишният китаец отстрани Лей Пейфан, Марк Селби и Вафаей, като направи четири сенчъри брейка и още 22 серии над 50 точки.

В следващите три дни той ще се изправи срещу Алън във формат до 33 фрейма и за първи път ще изпита легендарната конфигурация с една маса в Шефилд. У е четвъртият играч от континентален Китай, достигнал полуфиналите в „Крусибъл“, присъединявайки се към Джао, Динг Дзюнхуей и Съ Дзяхуей. Това е и осмото му участие в полуфинал на ранкинг турнир за петгодишната му професионална кариера.

Избран за Новак на годината през 2022 г., У след това постепенно прогресира, като особено впечатляващи бяха финалите му на English Open и Scottish Open през миналия сезон. През настоящата кампания той направи огромна крачка напред, спечелвайки първата си ранкинг титла през ноември, когато победи Джон Хигинс на финала на International Championship.

Това го изстреля в световния Топ 16, а сега вече е до десетото място. У достигна и полуфиналите на „Мастърс“ при дебюта си през януари. Очевидно невпечатлен от голямата сцена, състезателят от Ланджоу ще се опита да повтори постижението на Джао и да стане вторият играч от Китай, който вдига трофея.

Марк Алън достигна полуфиналите на Световното за трети път — и увеличи шансовете си за първи финал — след като победи Бари Хоукинс с 13-11 в страхотна битка в „Крусибъл“.

Мач с изключително качество, включващ пет сенчъри брейка и още 16 серии над 50 точки, в крайна сметка беше решен в 24-тия фрейм от грешка на Хоукинс под огромно напрежение. След като вкара последната червена с флук, което съживи надеждите му да стигне до решаващ фрейм, той опита да прилепи бялата до розовата, но я остави къса и сам попадна в снукъра, който възнамеряваше да постави на съперника си. Хоукинс удари жълтата, но Алън успя да я реализира и добави нужните му цветни топки за знаменита победа. Северноирландецът вдигна юмрук във въздуха, след като си заслужи място в конфигурацията с една маса на най-прочутата снукър сцена.

Алън ще се изправи срещу У Идзъ във формат до 33 фрейма в четвъртък, петък и събота, така че един от двамата ще достигне първия си финал в „Крусибъл“. Той за първи път стигна до полуфиналите на 23 години през 2009 г., когато загуби с 13-17 от Джон Хигинс, а след това отново през 2023 г., когато отстъпи с 15-17 на Марк Селби.

След като е печелил UK Championship, „Мастърс“, общо 12 ранкинг титли, както и е бил световен номер едно през 2023 г., 40-годишният играч със сигурност е най-добрият състезател, който никога не е достигал финал в „Крусибъл“, но може да поправи това в следващите дни.

През септември миналата година Алън спечели English Open и макар оттогава да не е достигал финал, в последните седмици показва признаци на най-добрата си форма. Той загуби драматично с 5-6 от Джао Синтонг на полуфиналите на Players Championship, а също така стигна до четвъртфиналите на World Open. От изоставане с 2-5 срещу Джан Анда в първия кръг в Шефилд световният номер 14 се издигна на висотата на момента — направи обрат и спечели този мач с 10-6, след което победи Кайрън Уилсън, а сега и Хоукинс.