Двама от спряганите за Челси наставници се разграничиха от клуба

Двама от наставниците, които са спрягани за следващ мениджър на Челси, решиха да се разграничат от клуба. Става въпрос за бившите халфове на лондончани Франк Лампард и Сеск Фабрегас. Англичанинът, който вече е водил “сините” два пъти, спечели промоция за Премиър лийг с Ковънтри, докато испанецът е на път да класира Комо за първи път в евротурнирите в клубната история.
По време на днешната си пресконференция Лампард увери, че поне засега е фокусиран върху настоящия си тим. “Челси е голяма част от моя живот, но в момента те си имат свои неща за вършена, а моята работа е тук. Бих искал да си мисля, че феновете на Ковънтри просто се наслаждават на сегашната ни позиция. В мениджърския свят много неща са извън контрол, така че просто следиш за твоята собствена работа. В момента смятам, че просто трябва да се наслаждаваме къде се намира отборът. Направихме невероятен сезон и съм наистина горд и доволен, че съм част от това. Наслаждавам се на това, което върша тук, но не мога да контролирам кой се тревожи за бъдещето ми и кой - не”, заяви легендата на Челси.
Фабрегас също не демонстрира интерес към мениджърския пост на “Стамфорд Бридж”. “Нямам какво да кажа по темата. Бих бил луд да си помисля за нещо друго, освен за следващите пет срещи и възможността да класирам отбора ми за евротурнирите за първи път в клубната история. Моят фокус е върху предстоящия мач срещу Дженоа. Дори не съм видял изказването на нашия президент. Само знам, че ми е казвал, че наистина ме цени. Вярвам, че ще продължа периода ми като треньор на Комо, фокусирайки се върху следващите двубои”, коментира младият специалист преди срещата с генуезците.
Междувременно, президентът на Комо Мирван Суварсо призна, че би пуснал Фабрегас в Челси, ако такова е желанието на неговия подчинен. “Ако това ще го направи щастлив, да заповяда. Един работодател иска неговите служители да останат с него възможно най-дълго, но в крайна сметка ние не го притежаваме, така че той е свободен да отиде в Челси, ако това е желанието му. Неговите акции в клуба? Стига да не премине в друг италиански клуб, ще може да си ги задържи. Бизнесът си е бизнес, а идеите са си идеи. Трябва да виждаме нещата по начин, който има смисъл, нали така? Това е здрав разум”, сподели той пред City AM.
