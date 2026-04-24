Двама от спряганите за Челси наставници се разграничиха от клуба

Двама от наставниците, които са спрягани за следващ мениджър на Челси, решиха да се разграничат от клуба. Става въпрос за бившите халфове на лондончани Франк Лампард и Сеск Фабрегас. Англичанинът, който вече е водил “сините” два пъти, спечели промоция за Премиър лийг с Ковънтри, докато испанецът е на път да класира Комо за първи път в евротурнирите в клубната история.

По време на днешната си пресконференция Лампард увери, че поне засега е фокусиран върху настоящия си тим. “Челси е голяма част от моя живот, но в момента те си имат свои неща за вършена, а моята работа е тук. Бих искал да си мисля, че феновете на Ковънтри просто се наслаждават на сегашната ни позиция. В мениджърския свят много неща са извън контрол, така че просто следиш за твоята собствена работа. В момента смятам, че просто трябва да се наслаждаваме къде се намира отборът. Направихме невероятен сезон и съм наистина горд и доволен, че съм част от това. Наслаждавам се на това, което върша тук, но не мога да контролирам кой се тревожи за бъдещето ми и кой - не”, заяви легендата на Челси.

🚨💙 Frank Lampard on Chelsea job: “Chelsea is a big part of my life and at the moment that’s their business and my business is here”.



“I’d like to think Coventry fans would just be enjoying where we are, the world of management, lots are out of control, you just control your… pic.twitter.com/dQQ4l7KNFX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2026

Фабрегас също не демонстрира интерес към мениджърския пост на “Стамфорд Бридж”. “Нямам какво да кажа по темата. Бих бил луд да си помисля за нещо друго, освен за следващите пет срещи и възможността да класирам отбора ми за евротурнирите за първи път в клубната история. Моят фокус е върху предстоящия мач срещу Дженоа. Дори не съм видял изказването на нашия президент. Само знам, че ми е казвал, че наистина ме цени. Вярвам, че ще продължа периода ми като треньор на Комо, фокусирайки се върху следващите двубои”, коментира младият специалист преди срещата с генуезците.

🚨 Cesc Fabregas clarifies on his future: “I would be crazy to think of anything else rather than these next 5 games and getting my team into Europe for the first time in history”.



“I have not seen or heard anything comments that my president said other than he told me he values… pic.twitter.com/B1GHwz9bI9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2026

Междувременно, президентът на Комо Мирван Суварсо призна, че би пуснал Фабрегас в Челси, ако такова е желанието на неговия подчинен. “Ако това ще го направи щастлив, да заповяда. Един работодател иска неговите служители да останат с него възможно най-дълго, но в крайна сметка ние не го притежаваме, така че той е свободен да отиде в Челси, ако това е желанието му. Неговите акции в клуба? Стига да не премине в друг италиански клуб, ще може да си ги задържи. Бизнесът си е бизнес, а идеите са си идеи. Трябва да виждаме нещата по начин, който има смисъл, нали така? Това е здрав разум”, сподели той пред City AM.

Снимки: Imago