Мениджърът на Уест Хам обясни как вижда борбата за оцеляване в Премиър лийг

Мениджърът на Уест Хам Нуно Еспирито Санто не вярва, че битката за опадане във Висшата лига се свежда до „надпревара между двама“. Нотингам Форест и Лийдс Юнайтед се отделиха от последните три, оставяйки „чуковете“ и лондонския си съперник Тотнъм от двете страни на линията. Уест Хам в момента е на две точки пред 18-ия Тотнъм, на три точки зад Форест и на четири точки под Лийдс, които са на „магическата“ граница от 40 пункта. Последните четири мача на „чуковете“ започват с гостуването в Брентфорд в събота и кулминират с гостуване на Лийдс в последния ден, което Нуно вярва, че все още може да бъде решаващо.

„Виждам го като обща картина. Мисля, че нищо в таблицата не е решено, без значение къде се намирате или за какво се борим. Тази година е толкова оспорвана във всички позиции, че всичко ще бъде до последния момент“, заяви Санто. Една странност в програмата на мачовете означава, че Уест Хам ще играе преди Тотнъм във всеки от следващите три кръга от мачовете. Следователно Тотнъм ще пътува до Бирмингам, за да играе с Астън Вила в неделя, знаейки как Уест Хам се е представил 24 часа по-рано, но Нуно не вижда това като недостатък.

„Вижте, не го смятам за проблем. Опитваме се да се изолираме от този аспект. Ако играем след, преди, по същото време, зависи от нас. Това, което се опитваме да направим, е да защитим играчите си и отбора си. Защото не можеш да контролираш какво се случва навън. Ще бъде събота и на следващия ден, но стига да се фокусираме върху себе си, мисля, че можем да се справим по-добре“, добави Санто.



Въпреки това Нуно ще гледа мача на Тотнъм в неделя и казва, че неговите играчи могат да направят същото. „Всеки е свободен да прави каквото си иска. Аз? Разбира се, че ще гледам мача. Някои играчи ще гледат мача. Но не можем да се откъснем от това. Приоритетът, повярвайте ми, е това, което правим ние“, завърши португалецът.

Снимки: Gettyimages