Безценен гол в добавеното време остави Уест Хам над чертата

Уест Хам постигна много драматична и важна победа с 2:1 над Евертън у дома, благодарение на което запази преднината си от две точки пред Тотнъм и остана над зоната на изпадащите. Томаш Соучек (51') изведе "чуковете" напред в началото на второто полувреме, след като засече с глава центриране от корнер на Боуен. Киърнън Дюсбъри-Хол изравни в 88-ата, след като Мавропанос опита да изчисти с глава след центриране отляво, но само отклони топката към Тарковски, който свали към Дюсбъри-Хол, а той от ждроб стреля под напречната греда. Във втората минута на добавеното време обаче Калъм Уилсън донесе безценните три точки на "чуковете". Диуф центрира добре към далечната греда, където Боуен свали топката на пътя на нападателя, който от няколко метра оформи крайното 2:1.

Това бе шесто поредно домакинство за Уест Хам без загуба в Премиър лийг. Евертън пък понесе удар по европейските си амбиции и падна до 11-ото място, въпреки че е само на три точки зад шестия Брайтън.

До края на сезона "чуковете" имат доста тежка програма, тъй като срещат последователно Брентфорд, Арсенал, Нюкасъл и Лийдс.