Дембеле е номер 1 в първия кръг на полуфиналите в ШЛ

Звездата на Пари Сен Жермен Усман Дембеле беше провъзгласен от УЕФА за най-добрия играч от първия кръг на полуфиналната фаза в Шампионската лига.
Именно Дембеле взе наградата за Играч на мача при домакинския успех на ПСЖ с 5:4 над Байерн (Мюнхен), в който нападателят се отчете с два гола и една асистенция. Негов конкурент за седмичния приз беше Антоан Гризман, който беше отличен за най-добър при ремито 1:1 между неговия Атлетико Мадрид и гостуващия Ареснал.
От УЕФА също така обявиха и Отбора на седмицата след мачовете във вторник и сряда. В него присъстват четирима играчи на парижани: Витиня, Жоао Невеш, Хвича Кварацхелия и Дембеле, трима от Байерн: Дайо Упамекано, Майкъл Олисе и Луис Диас, както и по двама от Атлетико (Марк Пубий и Гризман) и Арсенал (Давид Рая и Габриел Магаляеш).
