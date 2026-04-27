Орела: Нямаме право на грешка

Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов говори след победата на своя тим над Добруджа. Северозападният тим се наложи с 1:0 и запази надеждата си за спасение жива.

Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

“Ключът за успеха са играчите, те отново бяха на ниво, като изключим грешките. Започнахме много добре. Използвахме слабостите на Добруджа, които са малко. Не успяхме да реализираме положенията си. След като вкарахме гол, психически тръгнахме да не играем това, което ни носи успех, а се защитавахме. Можеше това да ни изиграе лоша шега, но те имаха една ситуация. Не повторихме добрата игра срещу Славия, но с повече дух и ентусиазъм запазихме надеждата. Следващият мач ще е същият. До края ще са такива мачовете, нямаме право на грешка. Това е пътят. По този начин ставаш личност и по-добър футболист. След като си в efbet Лига, трябва да можеш да държиш на това напрежение.

Изравнителното попадение можеше да стане в 95-ата минута от едно недоглеждане. Но до това положение имахме такива ситуации, които ги изиграхме по комичен начин. Можеше много по-рано да си затворим мача с втори гол. В крайна сметка удържахме това. Отлично спасяване. Марсио великолепно си спаси дузпата, но не трябва в 95-ата минута да имаме такова недоглеждане. Ще продължаваме да грешим, но трябва колкото се може, по-малко грешки да правим.

До гола имаше повече красота в играта. Оттам нататък повече прагматичност. И със смените трябваше да пазим резултата”, заяви Орела.