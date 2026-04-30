Отборите във Формула 1 са №2 в света по приходи от спонсори

Отборите във Формула 1 са получили 2,54 милиарда долара от спонсори в рамките на сезон 2025. Информацията е на анализаторската компания SponsorUnited.

Ръстът на приходите в сравнение с 2024 година е 22,1%, като с тази крачка напред Формула 1 се доближава до глобалния лидер – Националната футболна лига на САЩ (NFL).

Според данните на SponsorUnited, отборите в NFL са получили общо 2,66 милиарда долара, а на третата позиция за клубовете от английската Висша лига с общо 2,02 милиарда долара.

Тимовете във Формула 1 са сключили 382 спонсорски сделки с 358 уникални марки.

Лидер в класацията за спонсорски приходи е Мерцедес с 558 милиона долара, следват Ферари, Ред Бул и Макларън.

Най-много във Формула 1 рекламират компании от технологичния сектор – те са дали 769 милиона долара, което с 40,8% повече в сравнение с 2024. Второто място е за финансовия сектор с 456 милиона долара и в топ 3 влизат фирмите, произвеждащи дрехи и аксесоари с 219 милиона долара.

Снимки: Gettyimages