Васил Стефанов: Пропуснахме да бием Марица (Пловдив)

Гигант (Съединение) играе в събота със Спартак в Пловдив. Срещата е от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Без победител в Съединение

„Със смесени чувства съм след вчерашния ни мач с Марица (Пловдив). С оглед многобройните ни кадрови проблеми и това, че играхме срещу втория в класирането, трябва да сме доволни, че спечелихме точка. От гледна точка на развия на въпросния двубой, можем да съжаляваме, че не победихме. Имахме възможности, уцелихме и греда. Нашият вратар не беше поставен на изпитание нито веднъж. Предстои ни мач срещу отбор, изграден от добри футболисти. Имат си проблеми, щом им вкараха десет гола в две срещи. Трябва да внимаваме, защото със сигурност ще са амбицирани да излязат от незавидното положение. Ние отново ще сме без седем контузени футболисти. Ако повторим отношението от последния ни двубой, имаме шансове да вземем точките“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на Гигант.