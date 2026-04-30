Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Европейският рекордьор Христо Илиев: Не съм очаквал да имам чак толкова силни резултати

Европейският рекордьор Христо Илиев: Не съм очаквал да имам чак толкова силни резултати

  • 30 апр 2026 | 11:32
  • 138
  • 0
Спринтьорът Христо Илиев заяви в интервю на БФЛА, че не е очаквал да постигне толкова силни резултати от началото на годината, а очакванията за предстоящия сезон на открито са пораснали.

Постижението на Илиев от 6.53 секунди в спринта на 60 метра от Балканиадата в зала в Белград на 21 февруари официално бе ратифицирано като европейски рекорд за младежи до 23 години. През февруари той  подобри на три пъти и националния рекорд при мъжете, сваляйки го до 6.51 секунди на Държавното първенство на закрито в София, изпреварвайки дългогодишното върхово постижение на легендарния Петър Петров от 6.58 секунди.

Ратифицираха европейския рекорд на Христо Илиев на 60 метра

„Не съм очаквал да имам чак толкова силни резултати. Щастлив съм, че това е и европейски рекорд. Преди две седмици го ратифицираха, за което съм много щастлив. Не съм се и съмнявал, че няма да бъде ратифициран. Доволен съм от целия сезон, единствено от световното първенство не съм напълно удовлетворен.“, 21-годишният състезател, визирайки отпадането си в сериите на Мондиала в зала в Торун (Полша) на 20 март с 6.63 секунди.

Спринтьорът разкри и за любопитен разговор с Петър Петров, чийто рекорд успя да подобри.  „Разговаряхме още на националния шампионат. Пожела ми успех занапред и да подобря и рекорда му на 100 метра. Каза ми, че има много хляб в мен, стига да съм здрав.“, каза младокът.

Илиев подчерта, че постигнатите резултати го амбицират още повече да продължи възходящото си развитие.

„Целите ми за летния сезон са подобряване на националния рекорд на 100 метра и силно представяне на европейското първенство във Великобритания. Ако съм здрав, вярвам, че съм способен на много добри бягания, но времето ще покаже. Очакванията вече растат. Смятам, че с Валя Демирева правим отлична подготовка и ще постигнем много силни резултати на 100 метра.“, каза още той.

Следвай ни:

