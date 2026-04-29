Кийли Ходжкинсън обмисля временна почивка от атлетиката

Олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън разкри, че може да се наложи да се оттегли временно от спорта, ако иска да постигне амбицията си да се състезава до над 30-годишна възраст. Атлетката е на върха на кариерата си, след като по-рано тази година подобри световния рекорд в зала и спечели световна титла на закрито, добавяйки я към растящата си колекция от медали. 24-годишната Ходжкинсън, която вече има участия на две олимпиади – в Токио и Париж, се цели в още три олимпийски игри, което би означавало да се състезава до 36-годишна възраст.

Преди това обаче тя признава, че може да се нуждае от творческа почивка, вероятно за да създаде семейство.

В съвместно интервю за The Times с тренировъчната си партньорка и също елитна бегачка на средни разстояния Джорджия Хънтър Бел Ходжкинсън заяви: “Да удължиш кариера от 19 до 34 години е голямо предизвикателство, но бих искала да го направя. Може да ми се наложи да си взема една година почивка в някакъв момент, може би когато стана на 30.“

След това тя се пошегува със световната шампионка на 1500 метра в зала - 32-годишната Хънтър Бел: “Ще забременеем заедно през тази година, нали?“

Ходжкинсън и Хънтър Бел, които тренират под ръководството на Тревър Пейнтър и Джени Медоус, са се превърнали в съпернички и близки приятелки. “Станахме приятелки, преди да станем конкурентки, така че може би това е различното при нас и затова нещата се получават“, коментира Ходжкинсън.

Тя добави: “Вероятно това е разликата. Разбираме се много добре. Но тя стана моя съперничка на 800 метра едва миналата година. Може би щеше да е различно, ако Джорджия искаше да се присъедини към групата сега. Пътят ни определено е бил различен.“

Ходжкинсън, която трябваше да се задоволи с бронз на Световното първенство в Токио миналата година след възстановяване от контузия, наскоро спечели злато с убедителна победа на 800 метра на Световното първенство в зала в Полша. Тя записа рекордно за шампионата време от 1:55.03 минути – второто най-бързо постижение в зала в историята, веднага след световния рекорд, който постави в Лиевен (Франция) през февруари. Сега Ходжкинсън се е насочила към подобряване на дългогодишния рекорд на открито.

Хънтър Бел също е в отлична форма, макар да е извървяла коренно различен кариерен път от Ходжкинсън. След като се завръща към атлетиката по време на пандемията, тя напуска постоянната си работа в сферата на технологичните продажби след спечеления бронз на 1500 метра на Олимпиадата през 2024 г.

По-рано тази година, говорейки за връзката си с Ходжкинсън, тя сподели: “Трябва да осъзная и колко далеч съм стигнала, защото очевидно тя си поставя невероятни цели. Но после си казвам: “Моите цели също са страхотни!“ Може да не е световен рекорд, но за мен е толкова вълнуващо, че имам британски рекорд. Кийли е изключително подкрепяща, както и Трев и Джен.“

“Мисля, че можем да бягаме много по-бързо, защото сме заедно. Струва ми се, че тази година почти няма да има състезание, в което и двете да не участваме в една и съща дисциплина или на едно и също първенство. Животът ни е толкова сходен. Като сестри сме. Просто семейство. Можем и да си лазим по нервите, но като цяло смятам, че това е нещо много хубаво“, завърши Хънтър Бел.