Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Ратифицираха европейския рекорд на Христо Илиев на 60 метра

  • 8 апр 2026 | 10:09
  • 223
  • 0

Постижението на българския спринтьор Христо Илиев от 6.53 секунди на 60 метра вече е официално ратифицирано като нов европейски рекорд за младежи под 23 години. Илиев записа впечатляващото време по време на Балканския шампионат в зала в Белград на 21 февруари, където спечели златния медал.

Българската федерация по лека атлетика е получила официално уведомление за признаването на рекорда от Европейската атлетика.

21-годишният атлет достигна до полуфиналите на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген 2025 и представи България на Световното първенство в зала в Торун, Полша.

Тепърва предстои да се ратифицира вторият европейски рекорд на Христо Илиев за младежи под 23 години от 6.51 сек, който беше постигнат на Националния шампионат на България седмица след Балканиадата.

Следвай ни:

Виж всички

