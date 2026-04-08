Ратифицираха европейския рекорд на Христо Илиев на 60 метра

Постижението на българския спринтьор Христо Илиев от 6.53 секунди на 60 метра вече е официално ратифицирано като нов европейски рекорд за младежи под 23 години. Илиев записа впечатляващото време по време на Балканския шампионат в зала в Белград на 21 февруари, където спечели златния медал.

Българската федерация по лека атлетика е получила официално уведомление за признаването на рекорда от Европейската атлетика.

21-годишният атлет достигна до полуфиналите на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген 2025 и представи България на Световното първенство в зала в Торун, Полша.

Тепърва предстои да се ратифицира вторият европейски рекорд на Христо Илиев за младежи под 23 години от 6.51 сек, който беше постигнат на Националния шампионат на България седмица след Балканиадата.