Кейт О'Конър: Изобщо не чувствам, че съм достигнала лимита си

Стремителният възход на Кейт О'Конър през последната година се гради на невероятен труд и непоклатима вяра в собствените сили. Атлетката, състезаваща се в многобоя, не се притеснява да заяви амбициите си за покоряване на още по-големи върхове. Тя имаше епична 2025 г.: бронз на петобой от Европейското първенство в зала, сребро на петобой от Световното първенство в зала, злато на седмобой от Световните университетски игри и след това сребро на седмобой в Токио на Световния шампионат.

Това значително повиши популярността ѝ, а с нея и очакванията. О'Конър признава, че ѝ се е наложило да се научи как да се справя с вниманието преди големи състезания.

Въпреки това, изглежда 25-годишната атлетка се учи бързо. През март към колекцията беше добавен още един медал, когато О'Конър спечели бронз на петобой на Световното първенство в зала в Полша.

“Имах невероятна 2025 г.“, сподели тя пред RTÉ Sport. “Насладих се на всяка секунда и очевидно спечелих доста медали. Мисля, че имаше известен натиск преди 2026 г. да продължа тази форма. Фактът, че отидох и спечелих световен бронзов медал с нов национален рекорд през март в Полша, беше страхотен старт на 2026 г.“

“Изобщо не чувствам, че съм достигнала лимита си, и дори не мисля, че знам какъв е той. Треньорите ми постоянно казват, че нямат представа къде или кога ще спрем. Това е вълнуващото в многобоя... има седем дисциплини, върху които да разпределиш фокуса си, така че винаги има какво да се учи.“

“Това е, което обичам в тази дисциплина – мозъкът ми постоянно работи и ако нещо не върви добре, мога да насоча вниманието си към друга дисциплина и да се опитам да я усъвършенствам.“

Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. са винаги в съзнанието ѝ – бавно горящо гориво, което я кара да следва правилния курс. В по-краткосрочен план има и други цели. О'Конър влиза в тренировъчен лагер, за да се подготви за Игрите на Британската общност през юли и Европейското първенство през август.

“В крайна сметка винаги гледам към Лос Анджелис“, каза тя. “Искам да бъда на подиума, искам да бъда на върха там и мисля, че всичко, което правя отсега нататък, е работа в посока на тази цел.“

“Тялото ми е в добро състояние в момента. Взехме си няколко седмици почивка след Световното в зала, за да се отпусна, да възстановя тялото си и да проверя всичко, така че отново съм в релси и тренирам. Всъщност скоро заминаваме на тренировъчен лагер, което ще е хубаво, за да отида на по-топло място, където мога да бягам бързо. Очаквам с нетърпение летния сезон. С пълна пара напред.“

Изключително амбициозна и яростно отдадена, О'Конър признава, че е усетила ефекта от живота на най-високото ниво в елитния спорт. Тя продължава да учи нови уроци в стремежа си към съвършенство.

“Мисля, че миналата година се появявах на състезания и нямах тежестта на въпроса “Ще спечелиш ли медал?“ на раменете си, докато сега има много повече очаквания и определено е различно“, добави тя.

“Преди Световното първенство в зала вероятно изпитах най-големия натиск досега и заради това се появиха някои неща. Това ще бъде нещо, върху което ще работя зад кулисите.“

“Преди Европейското или Световното в зала ми се появи ечемик на окото, какъвто никога преди не съм имала... това се дължи на стрес и вероятно на недостатъчно добър сън. Мисля, че на Европейското първенство ще бъда малко по-добре подготвена да се справя с този натиск и просто да разбера, че всички са там, за да ме подкрепят.“

“Това е натиск, но в добрия смисъл. Всички просто ме насърчават да се справя добре и искат да успея, така че да, мисля, че това е нагласата, в която ще се опитам да го превърна.“

“Всичко, което правя, е насочено към Лос Анджелис. Бих се радвала, ако мога да се появя в Лос Анджелис напълно “бронирана“, преминала през абсолютно всичко. Сигурна съм, че няма да е така, но просто се наслаждавам на процеса, на всички уроци, които научавам покрай него, и да, сигурна съм, че ще има още много.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages