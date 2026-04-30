Европейското по лека атлетика през 2028 г. ще бъде в Полша

  • 30 апр 2026 | 03:45
Силезия беше потвърдена за домакин на Европейското първенство по лека атлетика през 2028 година. Това стана факт по време на срещата на Съвета на Европейската атлетика в Бирмингам.

През последното десетилетие Полша е редовен домакин на големи европейски шампионати в този спорт, включително Европейското за младежи до 23 години през 2017-а, Европейското в зала през 2021-а и Европейските отборни първенства през 2019, 2021 и 2023 година.

Това обаче ще бъде първи път, когато шампионат на Стария континент за мъже и жени на открито ще се проведе на полска земя в 92-годишната история на надпреварата.

Събитието ще бъде ключова стъпка по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, като ще даде шанс на атлетите за покриване на квалификационни стандарти и за осигуряване на точки за ранглистата.

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов заяви, че това ще бъде четвърти път, когато Европейското първенство по лека атлетика ще се проведе в същата година като Олимпийските игри и "не е преувеличено да се каже, че Силезия 2028 ще ни даде поглед към бъдещето".

В същото време стана ясно, че Серес ще приеме Европейското отборно първенство по спортно ходене през 2027 година. Това ще бъде първото издание в историята на състезанието, което се провежда на гръцка земя.

