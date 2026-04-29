Хол, Бенджамин и Кебинашипи в зрелищен сблъсък в Юджийн

  • 29 апр 2026 | 10:58
Куинси Хол, Бусанг Колен Кебинашипи и Рай Бенджамин ще се изправят един срещу друг в дисциплината 400 метра за мъже по време на турнира Prefontaine Classic от Диамантената лига в Юджийн на 4 юли.

Рай Бенджамин ще се състезава с олимпийския шампион Куинси Хол и световния шампион Бусанг Колен Кебинашипи, продължавайки своя преход от 400 метра с препятствия към гладкото бягане на 400 метра.

Световният шампион на 400 метра с препятствия Бенджамин променя фокуса си към гладката дисциплина през този сезон и ще се изправи пред едно от най-сериозните си изпитания досега в американския кръг от Диамантената лига за 2026 г.

Представителят на Ботсвана Кебинашипи е №1 в света и настоящ световен шампион. Той ще преследва първата си победа в Диамантената лига през 2026 г.

Действащият олимпийски шампион Хол се надява на първи успех в Диамантената лига пред родна публика, само седмица преди да се изправи срещу Матю Хъдсън-Смит в Лондон в повторение на олимпийския финал.

Бенджамин вече има успехи на “Хейуърд Фийлд“, след като спечели на 400 метра с препятствия на финала на Диамантената лига в Юджийн през 2023 г.

