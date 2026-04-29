Макколган разкри какви са последствията за нея след Лондонския маратон

Британската звезда Eйлиш Макколган разказа на феновете си за тежката травма на пръста на крака си по време на Лондонския маратон. Макколган, дъщеря на шотландската легенда в бягането Лиз, пресече финалната линия на седмо място с време 2:24:51. След състезанието Макколган разкри, че е получила травма на пръста на крака си по средата на състезанието, което я е принудило да се бори до финала с кръв, процеждаща се през маратонките ѝ.

35-годишната състезателка каза, че “се е чувствала сякаш кракът ѝ е експлодирал“, когато я попитали за травмата, преди да добави, че почти не е усещала никакъв натиск, докато е бягала през него към края.

Макколган, четирикратна олимпийка, актуализира информацията за травмата на феновете си в социалните медии, опитвайки се да опровергае дезинформацията онлайн за това дали обувките ѝ са причинили проблема.

Британската звезда сподели и снимка с медала си от Лондонския маратон, докато се възстановяваше на плажа.

Макколган предположи, че подутият крак може да е довел до контузията, като британската звезда обясни, че е получила обрив в мястото на натрупване, който се е разпространил по прасците ѝ. Макколган показа серия от ужасяващи снимки на контузията след състезанието, разкривайки как кожата на четвъртия ѝ пръст е напълно разкъсана.

Етиопката Тигст Асефа спечели Лондонския маратон в неделя в женската категория със забележителното време от 2:15:41, докато Макколган беше най-бързият британец, финиширал пред Роуз Харви, която пресече финалната линия девета с време 2:26:14.

В интервюто си след състезанието Макколган каза: “Малко след половината път имах наистина, наистина лош мехур на крака си. Звучи странно да го кажа, но единственият начин да го кажа е, че се почувствах сякаш кракът ми току-що експлодира.

“Просто имах това огромно разкъсване и си помислих: какво, по дяволите, е това?“ Очевидно беше доста болезнено, но за да се случи толкова рано, ме паникьоса малко.

“И да, просто се чувствах сякаш тичам малко странно. Не усещах натиск в крака си. Част от мен си мислеше, ще успея ли... Дълъг път е, за да стигна до 26,2 мили. Просто тогава започнах да ме болят различни области. Така че не знам дали тичам странно през това, предполагам. Особено когато стигнах до около 24 мили. И си помислих, Боже, не мога да стигна до 24 мили и да не ги завърша на този етап. Просто съм разочарована от това как тялото ми някак си издържа.“